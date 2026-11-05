El Salvador firma memorando con la Universidad de Cambridge para fortalecer la educación de primera infancia

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El gobierno de El Salvador, a través de la primera dama Gabriela de Bukele, suscribió un memorando de entendimiento con la Universidad de Cambridge para fortalecer el modelo educativo de primera infancia. El acuerdo busca investigar el impacto de la Estrategia Nacional del Juego en el aprendizaje.

El memorando también busca dar continuidad a los aprendizajes entre primero y segundo grado. El acuerdo se vincula con la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos, implementada en 2020.

La política impulsa una transformación a través del nuevo Currículo Nacional para la Primera Infancia, con el que se capacita a unos 10.000 docentes y 4.500 directores. El modelo sustituye el enfoque centrado en la memorización por el juego como pilar fundamental.