El vuelco de un vehículo dejó un muerto y un herido en México

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre dejó una persona fallecida y otra lesionada, después que un automóvil particular se volcara tras impactar contra una unidad del Metrobús en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. El percance ocurrió en las cercanías de la avenida Montevideo.

Según los primeros reportes policiales, el conductor del vehículo presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad y habría ignorado la luz roja del semáforo, ingresando al cruce cuando el Metrobús circulaba por su carril exclusivo con la señal en verde.

Tras el impacto contra el costado izquierdo de la unidad de transporte, el automóvil terminó volcado y chocó contra un muro de contención, sufriendo severos daños en su estructura.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y atendieron a los dos ocupantes del vehículo particular. Uno fue trasladado a un centro hospitalario, mientras que el otro fue declarado sin vida. El operador y los pasajeros del Metrobús resultaron ilesos.

Las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes y coordinaron el retiro del automóvil. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre el accidente.