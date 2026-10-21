Elefante fuera de control agrede a su cuidador y causa daños en aldea del norte de India

El animal se liberó de su cautiverio y aplastó el pecho del hombre, quien quedó inconsciente.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

El animal se liberó de su cautiverio y aplastó el pecho del hombre, quien quedó inconsciente. 

Un elefante fuera de control terminó agrediendo violentamente a su cuidador, causándole graves lesiones además de provocar daños en varias infraestructuras. 

El animal se liberó de su cautiverio y en un ataque repentino utilizó su trompa para lanzar al hombre contra el suelo y luego le aplastó el pecho, dejándolo inconsciente. 

Los habitantes de la aldea ubicada al norte de la capital de India observaron al animal y huyeron despavoridos mientras el elefante avanzaba sin control.