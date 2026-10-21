Elefante fuera de control agrede a su cuidador y causa daños en aldea del norte de India

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El animal se liberó de su cautiverio y aplastó el pecho del hombre, quien quedó inconsciente.

Un elefante fuera de control terminó agrediendo violentamente a su cuidador, causándole graves lesiones además de provocar daños en varias infraestructuras.

El animal se liberó de su cautiverio y en un ataque repentino utilizó su trompa para lanzar al hombre contra el suelo y luego le aplastó el pecho, dejándolo inconsciente.

Los habitantes de la aldea ubicada al norte de la capital de India observaron al animal y huyeron despavoridos mientras el elefante avanzaba sin control.