Enfermera muere y otro trabajador resulta gravemente herido durante alerta de ébola en el Congo

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Una enfermera perdió la vida y otro trabajador sanitario sufrió heridas de gravedad tras ser atacados mientras atendían una alerta relacionada con el ébola en la República Democrática del Congo, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El hecho ocurrió en la localidad de Bafwasende, ubicada en la provincia de Tshopo, al este del país, donde el personal de salud realizaba labores vinculadas con la vigilancia de esta enfermedad.

Ante lo sucedido, el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, condenó la agresión y advirtió sobre las consecuencias de la desinformación y el temor entre la población.

“La desinformación y el miedo nunca deben alimentar la violencia”, expresó.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud del país, desde el inicio del brote en mayo se han contabilizado más de 9,800 casos de ébola y más de 4,700 fallecimientos, lo que, según el reporte, lo convertiría en el episodio más mortífero registrado en el país.

El ataque pone nuevamente de manifiesto los riesgos que enfrenta el personal sanitario durante las labores de respuesta a emergencias epidemiológicas.