Entrenador desmiente que las pesas transformen a las mujeres en hombres por déficit de testosterona

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Las mujeres que entrenan con pesas no pueden desarrollar una musculatura como la de un hombre, según el entrenador personal Israel Fernández.

El especialista explica que la fisiología femenina produce entre 10 y 20% menos de testosterona, lo que vuelve imposible la hipertrofia masiva sin sustancias farmacológicas.

Fernández atribuye el temor a las pesas a la imagen de fisicoculturistas profesionales que recurren a productos químicos.

“La mujer no puede ponerse nunca como un hombre porque primeramente la mujer contiene un 10 o un 20% menos de testosterona que un hombre”, sostiene.

El entrenador aclara que el entrenamiento de fuerza sí genera masa muscular en la mujer, aunque nunca con el volumen de un hombre.

“Lo que pasa es que generalmente ha crecido eso como un miedo porque miran a personas tal vez que son profesionales en el mundo del fisicoculturismo”, agrega.