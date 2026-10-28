España decreta tres días de luto nacional por tragedia ferroviaria

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Gobierno de España declaró tres días de luto nacional, del 29 al 31 de octubre, tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles. El presidente Pedro Sánchez confirmó la medida durante una visita al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio de Urda, Toledo. “España está de luto”, expresó, y aseguró que se investigarán las causas del siniestro y advirtió que, si se comprueban fallos, se actuará con firmeza para determinar responsabilidades.

Sánchez señaló que, en esta etapa, la prioridad es localizar al mayor número posible de personas con vida, además de garantizar atención médica y apoyo psicológico a los heridos y a los familiares de las víctimas. También destacó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios y el Ministerio correspondiente trabajan para esclarecer lo ocurrido.

Sobre los dos accidentes de trenes de alta velocidad registrados en España durante este año, incluido el de Adamuz, expresó que los primeros indicios apuntan a que tendrían causas diferentes, aunque aclaró que esa conclusión deberá ser determinada por los organismos investigadores y la Justicia. Calificó de inaceptable que el país enfrente dos tragedias de esta naturaleza en un mismo año y afirmó que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad ferroviaria y recuperar la confianza de los ciudadanos en este sistema de transporte.