Especialista advierte que dolores por artritis postchikungunya pueden durar hasta 10 años

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El doctor Bryan Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, advirtió que los dolores por artritis postchikungunya pueden durar hasta 10 años en algunos pacientes.

El especialista explicó que el virus ataca las articulaciones y los tejidos blandos, lo que genera dificultad para caminar y estirar.

Pérez indicó que los adultos con antecedentes de artritis, artrosis o esguinces son los más afectados por las complicaciones.

El virus activa el sistema inmune e inflama los tendones, lo que produce tenosinovitis y limita los movimientos de flexión y extensión.

El especialista señaló que hay pacientes con dolores intensos durante un mes y otros que mantienen molestias hasta por un trimestre.

Recomendó reposar y aplicar hielo en las noches para desinflamar las articulaciones.