Especialista legal explica cómo denunciar el acoso y el hostigamiento en redes sociales

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La doctora, Waleska Beteta, advirtió que el acoso a través de redes sociales constituye un ciberdelito y que las víctimas deben recopilar pruebas antes de denunciar.

La especialista indicó que la denuncia se presenta ante la Policía Nacional, que abre una investigación para determinar si el caso llega a la vía judicial o a mediación.

La especialista recomendó poner un límite claro y directo a la persona que ejerce el acoso, indicando que no se desea continuar ningún tipo de comunicación.

Si el acoso persiste, se debe recopilar capturas de pantalla y guardar toda la evidencia posible. La doctora Beteta aclaró que una persona que se encuentra fuera del país no está exenta de ser procesada, ya que el delito se comete independientemente de la ubicación.

La ley del ciberdelito establece penas que varían según el contexto, y en algunos casos pueden alcanzar de dos a cuatro años.

La especialista también advirtió que exponer públicamente a un deudor en redes sociales con palabras humillantes puede constituir ciberdelito. En el caso de las exparejas, la doctora señaló que la insistencia y la manipulación no deben confundirse con amor.