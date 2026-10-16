Especialistas advierten que una pareja sin vínculo sexual puede convertirse en una sociedad de amigos y compañeros

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Una pareja sin relaciones sexuales deja de ser pareja y pasa a ser un grupo de socios, amigos o compañeros que comparten un proyecto, advirtió el máster en salud sexual y reproductiva Roberto Gómez.

La psicóloga clínica Alba Roni sostuvo que se necesitan los vínculos emocional y sexual para que la relación funcione.

Roni explicó que si solo existe el vínculo emocional se trata de una amistad, y si solo hay vínculo sexual se habla de un amante.

Añadió que una relación a la que le falta uno de los dos vínculos está destinada al fracaso.

Gómez indicó que cuando la pareja deja de tener relaciones sexuales no se rompe el vínculo afectivo, sino la integración como pareja.

Un oyente relató que espera hasta dos meses intimidad con su esposa y que esa espera le genera conflictos.

Roni atribuyó esos cambios a factores como la menopausia, que reduce la testosterona en la mujer por procesos naturales.