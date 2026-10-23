Estados Unidos jugará ante Haití tras cambio de sede en la Concacaf Nations League

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Concacaf anunció una modificación en la sede del partido de ida entre Estados Unidos y Haití, correspondiente a los cuartos de final de la Nations League 2026/27. Por razones de seguridad, ambos encuentros de la eliminatoria se disputarán en territorio estadounidense.

El compromiso inicial, previsto originalmente en Kingston, Jamaica, fue trasladado al Nu Stadium de Miami, Florida, donde ambas selecciones se enfrentarán el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 4:30 p. m., hora del Este.

Pese al cambio de escenario, Haití mantendrá oficialmente su condición de local en el primer duelo de la serie.

La decisión favorecerá la logística del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, que no tendrá que viajar al Caribe para disputar el encuentro de ida.

El partido de vuelta se celebrará en Cincinnati, esta vez con Estados Unidos como anfitrión, en una eliminatoria que determinará cuál de las dos selecciones continuará en la competencia.