Estudiantes descienden de bus escolar en medio de calles inundadas por fuertes lluvias en Florida

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Estudiantes bajan del bus escolar en plenas calles inundadas tras las intensas lluvias registradas al sureste de Florida, Estados Unidos. Las autoridades del centro educativo, había notificado a los padres de familia que recogieran a sus hijos con anticipación. Aún se desconocen las causas del por qué los alumnos descendieron del vehículo en esas condiciones.

Los condados de St. Lucie, Martin e Indian River declararon estado de emergencia ante las inundaciones, que obligaron a cerrar carreteras, suspender actividades escolares y modificar servicios de transporte.