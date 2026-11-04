Estudiantes descienden de bus escolar en medio de calles inundadas por fuertes lluvias en Florida

Estudiantes bajan del bus escolar en plenas calles inundadas tras las intensas lluvias registradas al sureste de Florida, Estados Unidos. Las autoridades del centro educativo, había notificado a los padres de familia que recogieran a sus hijos con anticipación. Aún se desconocen las causas del por qué los alumnos descendieron del vehículo en esas condiciones. […]

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Estudiantes bajan del bus escolar en plenas calles inundadas tras las intensas lluvias registradas al sureste de Florida, Estados Unidos. Las autoridades del centro educativo, había notificado a los padres de familia que recogieran a sus hijos con anticipación. Aún se desconocen las causas del por qué los alumnos descendieron del vehículo en esas condiciones.

Los condados de St. Lucie, Martin e Indian River declararon estado de emergencia ante las inundaciones, que obligaron a cerrar carreteras, suspender actividades escolares y modificar servicios de transporte.