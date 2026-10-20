Evelyn “La Colocha” Ortega disputará el título minimosca interino de la AMB en Managua

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La peleadora nicaragüense Evelyn “La Colocha” Ortega está lista para disputar el título minimosca interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Managua este 30 de octubre.

La boxeadora continúa su intensa preparación en México y enfrentará a Alma “La Leona” Meraz, actual campeona interina de las 108 libras en la Asociación Mundial de Boxeo. Ortega calificó el combate como algo extraordinario, no solo para ella sino también para su país.

La deportista afirmó sentirse muy contenta y feliz de tener una preparación más, ya que se acerca la fecha por la que tanto se ha trabajado. Sobre el clima adverso de México, con lluvia, calor, viento frío y granizo, reconoció que ha sido una locura adaptarse, aunque se ha sentido muy bien.

Su familia se muestra muy contenta y confía en ella, pendiente de su estado de salud y alimentación. La propia boxeadora señaló que durante el campamento se aísla y mantiene mínima comunicación con las personas