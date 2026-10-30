Evelig La Colocho Ortega pelea por el título mundial interino de las 108 libras

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La boxeadora Eveling “La Colocho” Ortega disputará este viernes el título mundial interino de las 108 libras en Managua, con la posibilidad de convertirse en la primera campeona mundial nicaragüense.

La peleadora pinolera detuvo la báscula en 107 libras, mientras que su rival, Melissa Mera, registró 107.4 libras, por lo que el combate quedó listo.

En la pelea semiestelar se medirán Bryan Blandón y Julio Cabrera por el título North American Boxing Organization (NABO) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Kevin Vivas enfrentará a Edwin “Canito” Cano, de México, en uno de los combates internacionales de la cartelera.