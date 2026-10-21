Experta en finanzas advierte que el nivel de ingresos no basta para definir el estilo de vida de una persona

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La experta en finanzas Gisella Canales advirtió que el nivel de ingresos no basta para definir el estilo de vida de una persona, pues también cuentan las responsabilidades asumidas. Explicó que esos compromisos son dinero ya comprometido antes de recibir el salario.

Canales puso como ejemplo a alguien que gana 70 mil córdobas pero gasta entre 60 mil y 65 mil en casa, carro, cuotas y colegio. Señaló que a esa persona le quedan apenas 5 mil córdobas y quizás gasta mucho más que esa cantidad. Indicó que usar solo el ingreso como filtro para saber qué tipo de vida darse sería engañarse. Por eso recomendó revisar tanto el ingreso como el nivel de responsabilidades.