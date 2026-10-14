Experta en finanzas explica cuándo los gastos ocultos se convierten en infidelidad financiera

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La experta en finanzas Gisella Canales explicó que los gastos ocultos se convierten en infidelidad financiera cuando se incumple un acuerdo económico en pareja. Señaló que la privacidad y la autonomía financiera son distintas y no constituyen una falta.

Canales indicó que cada parte tiene derecho a generar y administrar sus propios ingresos sin depender del otro. Precisó que la infidelidad ocurre cuando existe una meta en común y uno de los dos falta al pacto.

Puso como ejemplo el caso de una pareja que acuerda comprar un terreno y uno de los dos usa el dinero en otras cosas. Añadió que mentir sobre la razón de ese incumplimiento confirma la falta.