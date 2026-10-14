Experta en finanzas explica cuándo los gastos ocultos se convierten en infidelidad financiera

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La experta en finanzas Gisella Canales explicó que los gastos ocultos se convierten en infidelidad financiera cuando se incumple un acuerdo económico en pareja. Señaló que la privacidad y la autonomía financiera son distintas y no constituyen una falta.
Canales indicó que cada parte tiene derecho a generar y administrar sus propios ingresos sin depender del otro. Precisó que la infidelidad ocurre cuando existe una meta en común y uno de los dos falta al pacto.
Puso como ejemplo el caso de una pareja que acuerda comprar un terreno y uno de los dos usa el dinero en otras cosas. Añadió que mentir sobre la razón de ese incumplimiento confirma la falta.