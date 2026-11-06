Experto advierte que asaltos en calles y estafas en redes sociales aumentan en diciembre por mayor circulación de dinero

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Asaltos en las calles y estafas en redes sociales al momento de realizar compras son algunas de las adversidades que podrían presentarse durante el mes de diciembre debido a la mayor circulación de dinero, aseguró el experto Carlos Adán Rodríguez en seguridad ocupacional.

Por ello, brindó una serie de advertencias para evitar ser blanco de delincuentes en las temporadas de Navidad y fin de año.

En el transporte urbano, la recomendación es ir atento y no caminar con mucho dinero, porque los delincuentes pueden meter la mano y sacar la cartera.

El experto también pidió no utilizar elementos como mandar una computadora o piezas y adornos de oro, porque eso llama la atención y puede convertir a la persona en blanco de la delincuencia.

Antes de comprar en línea, el asesoramiento debe ser fundamental para identificar inconsistencias en algunas páginas de ventas.