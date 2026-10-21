Experto recomienda consumir banana antes de entrenar y papa con pollo después para recuperar fuerzas

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El entrenador personal Israel Fernández recomendó consumir banana antes de entrenar y papa cocida con pollo después para recuperar las fuerzas perdidas. El especialista indicó que el carbohidrato repone el glucógeno agotado durante la actividad física.

Fernández explicó que la banana aporta potasio y genera energía rápida, lo que permite entrenar liviano y sin el estómago lleno. Para la ingesta previa también mencionó los huevos y las semillas de almendras por su contenido de proteínas y grasas naturales.

Tras la sesión, propuso sumar pescado y grasa natural de aguacate para reparar las microlesiones musculares. Sostuvo que la suplementación de proteínas resulta beneficiosa en esa etapa de recuperación.