Expertos alertan que la inteligencia artificial podría exterminar a la humanidad en un plazo de 10 años

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Expertos a nivel mundial han alertado que el avance acelerado de la inteligencia artificial podría exterminar a la humanidad en un plazo de 10 años con la creación de tecnologías sobrehumanas.

El informático Rodolfo Nicaragua pidió control sobre los sistemas y aplicaciones que se desarrollen para evitar consecuencias no deseadas.

Nicaragua indicó que actualmente hay inteligencia artificial desarrollando otra inteligencia artificial mucho mayor. Señaló que podría surgir un nuevo término, AGI, para referirse a esa IA en desarrollo.

Otros expertos hablan de la creación de virus mortales a través de sistemas automatizados. El especialista recomendó un uso responsable de los avances para evitar hackeos a compañías.