Expertos explican cómo el control parental y la privacidad protegen a menores en redes sociales

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La psicóloga Nicole Mendoza y el informático Rodolfo Nicaragua coincidieron en que el acompañamiento parental es clave para proteger a los menores en redes sociales. Ambos expertos recomendaron establecer reglas de uso y combinar la conversación con herramientas tecnológicas de supervisión.

Nicaragua indicó que existen aplicaciones de control parental como Family Link para Android y la herramienta nativa de iOS para monitorear tiempos y descargas. Mendoza precisó que antes de los 12 años no se debería tener teléfonos y menos redes sociales.

El informático sugirió tomarse diez minutos para revisar el celular del hijo y verificar qué comparte y con quién habla. Mendoza añadió que el conocimiento es poder y que informar a los hijos sobre los riesgos les permite decir no. Nicaragua advirtió que la inteligencia artificial facilita crear audios e imágenes falsas de niños para engañarlos.