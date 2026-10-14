Explosión de camión cisterna en Coacalco deja un herido y convierte vehículos en chatarra

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La explosión de un camión cisterna en la colonia Loma Bonita, en Coacalco, México, dejó una persona herida y convirtió cuatro vehículos y dos motocicletas en chatarra. El siniestro también dañó diez viviendas, según informaron las autoridades locales.

La emergencia fue desatada luego de que un camión cisterna se incendiara por causas aún desconocidas mientras se encontraba en una estación ubicada en la calle 2 y Río.

Al momento de la explosión, los habitantes de la zona y las personas que transitaban por el lugar lograron evacuar a tiempo, evitando así morir. Una persona en el lugar recibió atención médica y luego fue trasladada a un hospital. Se trata de un trabajador de la estación.