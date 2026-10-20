Explosión en un taller de pirotecnia dejó a dos lesionados y daños materiales, en México

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Momentos de alarma vivieron habitantes de la comunidad de San Miguel Zacaola, en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, México, tras la explosión ocurrida en una vivienda que presuntamente funcionaba como taller clandestino de pirotecnia. Dejó a dos personas lesionadas y daños en al menos tres viviendas, según el reporte preliminar de las autoridades estatales.

El estallido se registró alrededor de las 11:00 de la mañana y fue de tal intensidad que hizo vibrar puertas y ventanas en localidades cercanas. Minutos después, una densa columna de humo se elevó sobre la zona y según reportes pudo observarse desde Tecamachalco, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Huixcolotla y Tochtepec.

Equipos de emergencia se desplazaron hasta el kilómetro 4.5 de la carretera estatal La Colorada–Ixcaquixtla, donde ocurrió el incidente.

De acuerdo con el informe preliminar de la Coordinación de Protección Civil Estatal, la explosión dejó dos personas lesionadas y afectaciones en tres viviendas. Entre los daños reportados figuran desperfectos en techos, ventanas, cableado eléctrico y una torre de telecomunicaciones.

La onda expansiva también fue percibida por pobladores de Tochtepec y Cuapiaxtla de Madero, quienes describieron la fuerza de la detonación y los momentos de temor que experimentaron.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron temporalmente la circulación vehicular en la carretera La Colorada–Ixcaquixtla, a la altura de San Miguel Zacaola.

Bomberos y personal de Protección Civil de Tepeaca, Amozoc, Tecamachalco y Acatzingo trabajaron en la mitigación de riesgos para evitar nuevos incidentes, mientras efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaron el lugar.

Las labores de atención y evaluación continuaban mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad en el área afectada.