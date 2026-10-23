Falla de ciberseguridad provoca la caída simultánea de sitios web y afecta a medios de todo el mundo

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Una falla de seguridad sin precedentes en la infraestructura global de internet bloqueó de forma preventiva miles de sitios web en todo el mundo. El incidente afectó servicios bancarios, medios de comunicación y plataformas gubernamentales, según reportes del sector tecnológico.

Expertos en ciberseguridad recomendaron a las empresas e instituciones desconectar temporalmente los servidores vulnerables. Las autoridades instaron a evitar el ingreso de credenciales, contraseñas y transacciones bancarias en sitios que muestran errores de conexión.

También aconsejaron actualizar de inmediato el navegador web de computadoras y teléfonos celulares. La verificación de la versión más reciente de las aplicaciones busca evitar la exposición de datos personales.