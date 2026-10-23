Fallas en los frenos de una mototaxi deja dos muertos en Cedro Galán

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una mototaxi con fallas en los frenos volcó la tarde de este jueves en la entrada a la comunidad Cedro Galán, en el kilómetro 12 de la carretera Vieja León.

El accidente dejó dos fallecidos: Jessica Carolina Medina Rivera, de 40 años, y su hijo de 7. El esposo de la mujer y el conductor del vehículo resultaron heridos.

La familia de la víctima aclaró que la mujer no estaba embarazada, luego de que circularan versiones en ese sentido. Los tres miembros de la familia viajaban en la mototaxi hacia un punto donde retirarían una remesa.

El conductor, José Guerrero Gutiérrez, es originario de Nejapa y se encontraba por la zona recogiendo pasajeros por casualidad, según relataron familiares. El vehículo perdió los frenos desde la primera cuesta y salió a alta velocidad a la vía principal.