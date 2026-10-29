Fallece a los 86 años Patrick Stewart, estrella de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El actor británico Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, tras enfrentar complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, informó su representante, Kelly Bush Novak.

La noticia generó reacciones en la industria del entretenimiento. Marvel Studios le rindió homenaje por su interpretación del profesor Charles Xavier en la saga ‘X-Men’, personaje que marcó a varias generaciones de espectadores.

Stewart alcanzó fama internacional como el capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek, La nueva generación’, estrenada en 1987. También desarrolló una destacada carrera teatral y participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas.

En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus aportes al teatro. Además de su trayectoria artística, defendió diversas causas sociales y publicó sus memorias, Making It So, en 2023.