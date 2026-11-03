Falta de habilidades motoras en el primer año de vida puede alertar sobre retrasos en el neurodesarrollo

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El doctor Orlando Sevilla Maya, especialista en neurodesarrollo, advirtió que un bebé que a los nueve meses no sostiene su cabeza o al año no se sienta solo ni gatea debe ser evaluado.

El médico cirujano y máster en salud pública señaló que estas señales deben encender la alerta en los padres de familia.

Sevilla explicó que el neurodesarrollo es el proceso por el cual los niños adquieren desde el nacimiento habilidades para moverse, comunicarse, interactuar, jugar y aprender a lo largo de toda la vida.

Indicó que el desarrollo no es igual en todos los niños, pero existen hitos que marcan habilidades esperadas en edades determinadas.

El especialista subrayó que en el primer año de vida ocurren muchísimos cambios y el seguimiento suele concentrarse en el crecimiento, dejando de lado el desarrollo.

Recomendó observar si el niño interacciona, responde a los sonidos y establece comunicación no verbal antes de hablar.

Sevilla enfatizó que la comunicación empieza a desarrollarse antes del lenguaje.