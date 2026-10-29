Falta de lenguaje a los 3 años debe encender las alertas en padres y maestros

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La ausencia de lenguaje verbal a los 3 años es un signo de alerta que debe motivar una evaluación profesional inmediata.

El especialista en neurodesarrollo y rehabilitación infantil Orlando Sevilla explicó que el niño se comunica mucho antes de hablar, mediante llanto, gestos y señalamientos.

Diferenciar esa comunicación previa del lenguaje hablado es el primer paso para identificar un posible retraso.

Sevilla detalló los hitos del desarrollo del lenguaje por edad. A los 12 meses el niño debería decir palabras como mamá o papá con sentido lógico, y a los 16 o 18 meses sumar tres o cuatro palabras más con significado.

A los 24 meses ya debería unir palabras, y a los dos años y medio contar con un vocabulario de al menos 50 palabras.

A los 3 años debería sostener una conversación limitada, hito que marca la pauta para buscar ayuda si no se alcanza.

El especialista mencionó tres señales de alerta: la ausencia de comunicación previa durante el primer año, la falta de comprensión al interactuar y la pérdida de lenguaje ya adquirido.

Esta última es la más importante, porque una regresión en el desarrollo exige evaluación profesional lo antes posible.