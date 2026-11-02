Familias de Juigalpa, Boaco y Diriamba honran a sus deudos en el Día de los Fieles Difuntos 

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Familias de los departamentos de Chontales, Boaco y Carazo acudieron desde horas muy tempranas a los cementerios de Juigalpa, Boaco y Diriamba para honrar la memoria de sus seres queridos.

En Juigalpa, las autoridades del Ministerio de Salud instalaron una clínica móvil para atender a personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas.

En el cementerio de Juigalpa, familias de diferentes puntos del departamento de Chontales depositaron ofrendas florales en las tumbas de sus deudos.

Una visitante relató que tiene sepultados a su esposo, su hija y su nieto. En Boaco, cientos de familias realizaron labores de limpieza, colocaron arreglos florales y dedicaron un momento para recordar a sus familiares y amigos fallecidos.

En Diriamba, los comerciantes reportaron buenas ventas de flores, con la rosa poma a 50 córdobas.