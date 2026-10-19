Familias Venezolanas continúan con la búsqueda de los cadáveres tras sismo ocurrido hace casi 4 meses

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La esperanza de encontrar a su hijo mantiene a Eilyn Solano en el lugar donde colapsó la estructura OPP 26, en Venezuela. Desde hace más de 100 días, la mujer permanece en una pequeña carpa cerca de los escombros, pendiente de cada movimiento de la maquinaria pesada y de los avances en las labores de búsqueda de Jhoniel José Morales de 11 años, desaparecido tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Personas cuyos cuerpos han sido recuperados, con la esperanza de obtener alguna respuesta sobre el paradero de su hijo menor. Junto a otros familiares, también ha participado en inspecciones entre túneles y grietas de la estructura, donde su familia asegura haber contribuido al rescate de los restos de más de 17 personas.

María Yailén, de 15 años, logró sobrevivir, mientras que Mariangel de 12, murió durante el derrumbe. Su cuerpo fue localizado en el tercer piso del edificio cerca de la salida del apartamento de su abuela, quien posteriormente fue rescatada con vida.

Según el relato de la familia, una cámara de seguridad registró a Jhoniel bajando las escaleras a las 3:59 de la tarde del 24 de junio, horas antes del sismo. Meses después, durante las labores de búsqueda realizadas el 26 de septiembre en el área de la cancha deportiva, los familiares siguieron de cerca los trabajos de las máquinas, pero no encontraron rastros del menor.

Por otra parte, Angie Valentina Sojo Andarcia, habitante del apartamento 205, busca a su esposo. La tarde del sismo, Angie se encontraba en Caracas en una consulta médica con su hija mientras conversaba por teléfono con su marido, de 50 años. Durante la llamada escuchó el estruendo de vidrios rompiéndose antes de que la línea se cortara definitivamente.

Mientras tanto, los habitantes de las zonas afectadas continúan reclamando información detallada sobre las personas desaparecidas. El último balance oficial citado en el relato fue divulgado el 24 de agosto y contabilizaba 6.509 fallecidos. Sin embargo, no se había proporcionado una cifra oficial de desaparecidos, por lo que los propios vecinos y familiares han intentado llevar sus registros.