Discusión por celos en Loma Linda termina con mujer asesinada a puñaladas durante la madrugada

Una discusión por celos derivó en el asesinato de una mujer de 39 años dentro de su vivienda en el barrio Loma Linda, en Managua.

El presunto agresor, quien habría estado bajo los efectos del alcohol, fue detenido horas después en el mismo sector.

Durante el altercado, una hermana de la víctima resultó herida con arma blanca cuando presuntamente intentaba auxiliarla, según relataron vecinos del sector.

La mujer era madre de un varón y tres niñas de 7, 8 y 11 años de edad. E

l principal sospechoso había salido de la cárcel en junio pasado tras cumplir una condena por robo, según información preliminar.