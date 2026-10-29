Fettuccine a la boloñesa con albóndigas doradas y parmesano fresco al estilo casero

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El fettuccine a la boloñesa se prepara con bolitas de carne, salsa roja, cebolla, tomate, queso parmesano y albahaca.

El chef explicó durante el segmento de cocina que las albóndigas se doran primero para retener los jugos y luego se terminan de cocinar en la salsa. La pasta se cuece entre nueve y diez minutos en agua con sal.

El chef indicó que las bolitas de carne se sazonan con ajo, orégano, pimienta y sal, y que la porción recomendada es de cuatro bolitas por persona. Señaló que la sal se agrega al momento de cocinar, porque aplicarla antes extrae los líquidos de la carne.

La salsa se prepara con tomate licuado, orégano y albahaca, y mejora mientras más tiempo se cocina. El chef recomendó no usar aceite en el agua de cocción y aprovechar el líquido restante de la pasta para la salsa roja.

Como acompañamiento sugirió pan tostado, una ensalada o una pechuga de pollo, y mencionó el antipasto como entrada tradicional italiana. Al servir, el plato se corona con abundante queso parmesano.