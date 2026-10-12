Final del béisbol Pomares 2026 entre Rivas y Granada se reprograma para este martes por lluvia

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La final del Campeonato Superior de Béisbol Comandante Germán Pomares Ordóñez sigue con vida tras reprogramarse el quinto partido para este martes 13 en Rivas.
La lluvia impidió la realización del partido este domingo, cuando los rivenses pudieron haberse coronado campeones.
Rivas ganó el viernes 1-0 y el sábado 7 por 1 para colocarse en ventaja 3-1 en la serie final.
Si Rivas gana el quinto juego, es campeón; si gana Granada, forzará un sexto partido previsto para el miércoles.