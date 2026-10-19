Finaliza la búsqueda de más sobrevivientes tras el hundimiento de un barco frente a la costa de Baja California, México

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La búsqueda de 11 personas desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación frente a la costa de Baja California, México, llegó a su fin sin que las autoridades lograran localizarlas. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el operativo fue suspendido la noche del domingo, luego de casi cuatro días de rastreo en el océano Pacífico.

El accidente dejó 16 personas rescatadas, según los testimonios de los sobrevivientes, en la embarcación viajaban 27 personas cuando ocurrió el naufragio, por lo que se presume que los 11 restantes continúan desaparecidos.

La emergencia comenzó durante la madrugada del viernes, cuando uno de los ocupantes pidió ayuda mediante una llamada de auxilio alrededor de la 1:00 a. m. Un helicóptero llegó a la zona aproximadamente dos horas después y los equipos de rescate necesitaron unos 90 minutos para sacar del agua a los sobrevivientes.

Las labores de búsqueda movilizaron recursos aéreos y marítimos de Estados Unidos y México, incluidos helicópteros, aviones y varias embarcaciones. El naufragio ocurrió a unos 225 kilómetros al oeste de Ensenada, fuera de aguas estadounidenses, en un sector donde se han detectado actividades vinculadas al tráfico de personas.

El consulado mexicano en San Diego confirmó que las 16 personas rescatadas son ciudadanos mexicanos. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos entrevistó a los sobrevivientes como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce el punto de partida y el destino de la embarcación, así como las circunstancias exactas que provocaron su hundimiento.