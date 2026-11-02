Floristerías de Ocotal y Nueva Segovia venden ramilletes con precios al alza este lunes

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Las floristerías de Ocotal y Nueva Segovia reportan buena demanda de ramilletes este lunes, día en que se conmemora a los Fieles Difuntos. Comerciantes de flores iniciaron la venta desde las 5 de la mañana con la esperanza de colocar todos sus productos.

Una vendedora señaló que los precios están más caros que otros años, aunque las ventas se mantienen. Los precios de las flores van de 100 a 300 córdobas, mientras los moños baratos se ofrecen a 50 córdobas.

Pese a las circunstancias, los comerciantes destacaron que en lo que va del Día de los Difuntos han tenido muy buena demanda, lo que representa una oportunidad para generar más ingresos.