Fuertes lluvias provocan inundaciones repentinas y más de 30 rescates en Georgia

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Tormentas eléctricas acompañadas de intensas precipitaciones provocaron inundaciones repentinas en el norte de Georgia, donde las autoridades advirtieron sobre condiciones potencialmente mortales debido al rápido aumento del nivel del agua.

En McCaysville, al centro-norte del estado, el Servicio Meteorológico Nacional reportó acumulaciones de entre 3 y 5 pulgadas de lluvia. La situación dejó varias viviendas bajo el agua, en algunos sectores las corrientes alcanzaron los techos de las casas.

Medios locales informaron que los equipos de emergencia realizaron más de 30 rescates. Sin embargo, las labores se complicaron por la fuerza de las corrientes, que dificultaban la navegación de las embarcaciones utilizadas para evacuar a los afectados.

Además, varias personas permanecían varadas en zonas de difícil acceso, donde las condiciones peligrosas impedían el ingreso de los rescatistas. Hasta el momento, las autoridades no habían precisado el número total de afectados ni confirmado si había personas heridas.