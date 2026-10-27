Fuertes vientos provocan choque de crucero contra dos buques en Alemania

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Una maniobra de salida terminó en un aparatoso accidente marítimo en el puerto de Bremerhaven, al norte de Alemania, donde un crucero con más de 2 mil personas a bordo colisionó contra dos embarcaciones de carga, dejando cuantiosos daños materiales y obligando a cancelar un viaje turístico hacia las islas Canarias.

El incidente se registró la tarde del domingo 25 de octubre, cuando el Mein Schiff 3, perteneciente a la compañía TUI Cruises, se disponía a abandonar la terminal portuaria. En medio de una tormenta, una intensa ráfaga de viento alteró su trayectoria y lo desplazó hacia dos buques portacontenedores que permanecían atracados.

La colisión ocasionó importantes afectaciones en las embarcaciones involucradas. Uno de los cargueros presentó una abertura de aproximadamente 10 metros en su estructura, mientras que el segundo sufrió daños de menor consideración. El crucero también resultó afectado en su parte exterior y en algunos equipos de salvamento.

Dos remolcadores que asistían la maniobra registraron daños. Según las primeras estimaciones de las autoridades, las pérdidas económicas podrían alcanzar varios millones de euros.

A pesar de la magnitud del impacto, no hubo personas lesionadas ni se reportaron filtraciones de agua. Tras lo ocurrido, el crucero retornó a la terminal de pasajeros, mientras las autoridades restringieron la navegación de las tres embarcaciones para evaluar sus condiciones de seguridad.

La compañía TUI Cruises anunció la suspensión del recorrido de 20 noches hacia las islas Canarias, debido a que el barco deberá someterse a reparaciones en un astillero.

Al momento del accidente, la embarcación transportaba a 2 mil 428 pasajeros y 922 tripulantes, quienes fueron informados de la cancelación y recibieron orientaciones para regresar a sus hogares.

Por su parte, la Policía de Bremen inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y abrió un procedimiento administrativo contra el capitán, con el propósito de determinar si existió alguna falta durante la operación. Aunque las condiciones meteorológicas adversas figuran entre los principales factores del incidente, las autoridades todavía no han establecido responsabilidades.