Fuerza Regida arrasa en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con ocho galardones

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La agrupación mexicana Fuerza Regida se convirtió en la máxima ganadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, al conquistar ocho reconocimientos durante una ceremonia que también destacó las trayectorias de Rosalía, Cristian Castro y Rubén Blades.

Entre los premios obtenidos por Fuerza Regida sobresalen Artista del Año, Dúo o Grupo de “Top Latin Albums”; Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo; y Canción Regional Mexicana del Año por Malboro Rojo.

La agrupación también recibió el Premio Billboard Vanguardia, una distinción que reconoce su propuesta innovadora y su contribución a la evolución de la música mexicana, llevando el género hacia nuevas expresiones artísticas.

Por su parte, Bad Bunny acumuló siete galardones, aunque no estuvo presente en la ceremonia. Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos consiguieron cuatro premios cada uno, mientras que Rosalía, Tito Double P y Prince Royce sumaron tres reconocimientos respectivamente.

Uno de los momentos destacados de la noche fue el homenaje a Rosalía, quien recibió el Premio Billboard Salón de la Fama de manos del cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

Durante su discurso, la artista española agradeció la influencia de grandes figuras como Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Daddy Yankee y el propio Juan Luis Guerra, asegurando que sus aportes han sido fundamentales para su desarrollo musical.

La intérprete también expresó su gratitud hacia Latinoamérica por los años de inspiración y aprendizaje. Además de este reconocimiento especial, obtuvo los premios Artista Latin Pop del Año, Solista, y Álbum Top Latin Pop del Año por LUX.

La gala también rindió homenaje a Cristian Castro, distinguido con el Premio Billboard Trayectoria Artística por su extensa carrera musical, mientras que Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono, en reconocimiento a su legado y aportes a la música latina.

La edición 2026 de los Billboard Latinos reunió así a destacados exponentes de distintos géneros, en una celebración marcada por los reconocimientos a nuevas propuestas musicales y a figuras de amplia trayectoria.