Ginecobstetra recomienda mamografía desde los 40 años y autoexamen desde la adolescencia

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La ginecobstetra Xóchilt Centeno indicó que la mamografía es el examen estándar para detectar el cáncer de mama y debe realizarse desde los 40 años. La especialista señaló que ser mujer es el principal factor de riesgo, con apenas el 1% de los casos en varones.

Centeno explicó que el autoexamen debe enseñarse desde la adolescencia, una vez al mes, de preferencia de 7 a 10 días después de la menstruación. Un diagnóstico en fase temprana ofrece mejores condiciones de sobrevida, mientras que los estadios avanzados complican el tratamiento.

La especialista aclaró que la mamografía permite ver microcalcificaciones que el ultrasonido no detecta, y que el dolor es mínimo si se evita la congestión mamaria. También recomendó no aplicar desodorante antes del estudio y buscar la mamografía en el seguro social al cumplir 40 años.