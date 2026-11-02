Dos hermanos quedan gravemente lesionados tras golpiza de cuatro sujetos en Estelí 

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Dos hombres resultaron gravemente lesionados tras ser golpeados por cuatro sujetos de identidad desconocida en una calle del barrio 29 de Octubre, en el Distrito 3, al oeste de Estelí.

Los agresores interceptaron el paso de las víctimas y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlas, causándoles lesiones en diferentes partes del cuerpo. Se desconocen los motivos de la agresión.

Habitantes de la zona afirmaron que las víctimas son hermanos y los identificaron como Edwin y Gerald Montoya. Los vecinos se encargaron de llamar a la Cruz Blanca y a bomberos para que brindaran atención a los afectados.