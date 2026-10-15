Policía captura a adolescente por brutal golpiza contra un joven en Managua

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Policía Nacional del Distrito 7 de Managua capturó a un adolescente de 17 años por la brutal golpiza contra un joven en la vía pública de Villa Flor Sur.

Según la Jefatura de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el agresor viajaba como pasajero en un vehículo gris placa M468538 y bajó del automóvil motivado por rencillas personales.

La víctima, de 16 años, quedó inconsciente en el lugar y fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario. El hecho ocurrió la tarde del 9 de octubre, cuando cuatro personas desconocidas interceptaron al adolescente en la vía pública del barrio Ciudadela Nicaragua, distrito 7 del municipio de Managua.

Las autoridades ubicaron y capturaron al agresor en el barrio Pablo Úbeda del municipio de Managua. Como evidencia, la Policía Nacional cuenta con imágenes de video que muestran al adolescente agrediendo a la víctima.