Guatemala podría registrar 16 frentes fríos

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El ingreso de aproximadamente 16 frentes fríos y temperaturas mínimas de entre 8 °C y 14 °C se prevén en Guatemala durante la temporada fría 2026-2027, de acuerdo con las perspectivas climáticas presentadas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED).

Según el pronóstico, noviembre podría registrar dos frentes fríos, mientras que diciembre y enero tendrían cuatro cada uno. Para febrero y marzo se estiman tres ingresos en cada mes, que influirán en las condiciones climáticas del territorio guatemalteco.

Durante el informe también se detalló que la época lluviosa concluyó con un déficit del 31 % en los acumulados de precipitación a nivel nacional. Además, se expusieron las condiciones actuales del fenómeno de El Niño y su posible comportamiento en los próximos meses.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades compartieron recomendaciones para los sectores agrícola, pecuario, salud y turismo. En este último, hicieron un llamado a tomar precauciones al realizar actividades en zonas volcánicas y sectores de mayor altitud, donde las temperaturas podrían descender entre 5 °C y 0 °C.

Las instituciones también instaron a respetar las restricciones y medidas de seguridad establecidas en estos lugares, con el propósito de reducir riesgos ante las condiciones propias de la temporada.

Finalmente, el INSIVUMEH recomendó a la población mantenerse informada mediante los boletines oficiales y las cámaras volcánicas, que permiten dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y volcánicas del país.