Guatemalteco recibe 30 años de prisión por la muerte de 53 migrantes en Texas

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La muerte de 53 migrantes abandonados dentro de un tráiler en Texas derivó en una condena de 30 años de prisión para el guatemalteco Rigoberto Miranda Orozco, quien admitió su participación en la operación de tráfico de personas vinculada con la tragedia de junio de 2022.

La sentencia fue dictada este martes por un juez federal. Miranda Orozco había organizado el traslado de dos guatemaltecos que fallecieron y de un tercero que sobrevivió y resultó con lesiones graves.

Las víctimas quedaron encerradas en el remolque bajo un intenso calor, sin posibilidad de salir. Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal para el distrito oeste de Texas, Justin R. Simmons, destacó el sufrimiento que enfrentaron antes de morir y señaló que, pocos días después de lo ocurrido, el condenado ya preparaba otro traslado de migrantes.

Por su parte, A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, informó que nueve integrantes de la organización han sido condenados en Estados Unidos, uno de ellos a cadena perpetua. Otros diez miembros de la estructura también fueron procesados en Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas aseguraron que las investigaciones buscan alcanzar tanto a quienes transportan a los migrantes como a los responsables de organizar, financiar y cobrar por estos viajes.

Yenifer Yulisa Cardona Tomas, una de las once personas que sobrevivieron, contó que sentarse cerca de la puerta, por consejo de una amiga, le ayudó a salvarse.

Según su testimonio, los traficantes les retiraron los teléfonos y rociaron el interior con consomé de pollo para evitar que los perros los detectaran. Durante el recorrido, el calor y la falta de aire provocaron gritos y súplicas para que abrieran las puertas.

La joven perdió el conocimiento y despertó en un hospital. Su relato expuso las condiciones que padecieron los migrantes antes de que el vehículo fuera abandonado.

Miranda Orozco fue detenido en Guatemala en 2024, durante un operativo contra integrantes de la organización.