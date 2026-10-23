Hallan el cuerpo de un recién nacido tras el naufragio de una panga en el Río Escondido

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Efectivos del Distrito Naval Caribe hallaron el cuerpo sin vida de un recién nacido de ocho días tras el naufragio de una panga en el Río Escondido. El hallazgo se registró en el sector de Casa Blanca, tras quedar atrapado entre unas ramas.
El trágico naufragio de la panga Osmany se registró el pasado miércoles en el sector conocido como La Mosquitia. La embarcación había zarpado desde Bluefields con 19 pasajeros a bordo y se dirigía hacia El Tortuguero.
Según los reportes preliminares, el hundimiento fue provocado por el fuerte oleaje generado al paso de otra embarcación. El accidente cobró la vida de tres personas, la joven madre Eydin López, su recién nacido y una niña de 10 años.