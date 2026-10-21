Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una esquina del barrio Noel Morales en Tipitapa 

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Los habitantes del barrio Noel Morales, en Tipitapa, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años en una esquina del sector. El fallecido fue identificado por sus hijos como Alberto Morales, según informaron las autoridades policiales del Distrito 8.

El hallazgo se produjo a eso de las 4:25 minutos de la madrugada de este miércoles 21 de octubre. Los familiares del occiso manifestaron que tenía días de andar bebiendo y que recibieron la mala noticia del hallazgo.

Las autoridades policiales se hicieron presentes al lugar del suceso para realizar las investigaciones correspondientes. La policía trasladaría el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para descartar si hubo mano criminal o si la muerte fue natural.