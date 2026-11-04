Hallan feto de siete meses entre la basura cerca de la planta eléctrica La Central en Managua

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un feto de aproximadamente siete meses de gestación fue encontrado abandonado entre la basura cerca de la planta eléctrica La Central, en el barrio Jonathan González de Managua. El hallazgo tuvo lugar en un botadero ilegal ubicado 500 metros al sur de los semáforos del barrio.

Fueron cuadrillas de limpieza de la Alcaldía de Managua y recolectores de plástico quienes dieron la voz de alarma tras descubrir la escena.

Un recolector relató que revisó una bolsa buscando latas y huesos para los perritos, y al darse cuenta de que era un feto, que ya tenía pelito y estaba formado, sintió pesar.

Peritos de la Policía Nacional abandonaron la escena para iniciar las investigaciones, mientras especialistas del Instituto de Medicina Legal realizaron el levantamiento del cuerpo. Pobladores conmocionados exigen que el caso no quede impune.