Hallan flotando el cuerpo de un hombre de 50 años en la Laguna de Apoyo 

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un hombre de 50 años murió ahogado en las aguas de la Laguna de Apoyo, en Masaya, la mañana del martes. La víctima, identificada como Uriel Antonio Méndez, había llegado al lugar la noche del lunes.

El hombre se introdujo a las aguas de la laguna en el sector Los Ranchos, donde perdió la vida por ahogamiento. Habitaba en el barrio José Dolores Bonilla del municipio de Masaya.

Una persona relató que le advirtió que no confiara en esas aguas porque son traicioneras. La Policía Nacional investiga el suceso para determinar cómo ocurrieron los hechos.