Hallan sin vida a guarda de seguridad en su vivienda de La Fuente

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Oficiales del Distrito 5 de la Policía Nacional investigan la muerte de un guarda de seguridad en el barrio La Fuente. La víctima, identificada como Luis Suárez Calderón, de 57 años, fue hallada sin vida la tarde de este martes en una habitación de su vivienda.

Su hermano mayor y Víctor Daniel Suárez descubrieron el cuerpo, que en un inicio supusieron que dormía. Personal del Instituto de Medicina Legal trasladó el cuerpo a la morgue para practicar la autopsia correspondiente.

Según familiares, la víctima llevaba aproximadamente 15 días consecutivos consumiendo bebidas alcohólicas debido a una decepción amorosa. Un allegado indicó que el hombre no padecía enfermedad alguna, aunque reconocía su condición de alcohólico.