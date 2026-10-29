Hallan sin vida a motociclista de 22 años en una alcantarilla en Matagalpa 

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El cuerpo sin vida de un motociclista de 22 años, identificado como Cristian Agdiel Palacios Gadea, fue encontrado en una alcantarilla cerca del cementerio Molino Norte de Matagalpa, sobre la carretera que conecta esa ciudad con Jinotega.

El hallazgo fue realizado por trabajadores de una empresa que efectuaban labores de limpieza de maleza a orillas de la vía, quienes alertaron a las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el joven fue localizado junto a su motocicleta. Según versiones de testigos recogidas en la zona, el cuerpo supuestamente llevaría cerca de tres días en el lugar.