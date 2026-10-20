Hallan sin vida a un hombre desaparecido desde el sábado en el río Coco

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Pobladores de Waspán, en el río Coco, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido desde el sábado 17 de octubre.

Las autoridades policiales reportaron este domingo el hallazgo de Hidalgo Zevallos Manzanares en un sector próximo a la bajada de San Estípulas, en Waspán, Caribe Norte.

El cuerpo fue localizado dos días después de que se perdiera su rastro en circunstancias ocurridas en el río Coco.

El caso se remonta a la noche del viernes, cuando Zavallos Manzanares compartía bebidas alcohólicas con dos ciudadanos hondureños en la comunidad de Sauza, perteneciente al territorio indígena Li Lamni.

Aunque la policía descartó mano criminal, familiares piden una investigación más a fondo.