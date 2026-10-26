Harry Kane gana el Balón de Oro de la FIFA tras anotar 73 goles en la temporada

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro de la FIFA con una temporada extraordinaria. El delantero anotó 73 goles en 65 partidos oficiales con el Bayern de Múnich.

Ganó 3 títulos colectivos con el equipo alemán: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Además, fue jugador clave en la Copa del Mundo para Inglaterra, que conquistó el tercer lugar en este 2026.

En el Mundial, Kane anotó 6 goles en 7 partidos con Inglaterra, que alcanzó su tercer podio tras el título de 1966 y el cuarto lugar de 2018. En la Bundesliga, registró 36 goles en 31 partidos con el Bayern.

En total, acumuló 61 anotaciones en 51 partidos con el equipo alemán. En las eliminatorias mundialistas previas a la Copa del Mundo, anotó 5 goles en igual número de encuentros.

Kane también se llevó el premio al mejor delantero del fútbol europeo y mundial con esta excepcional temporada.