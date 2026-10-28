Hipertensión arterial afecta cada vez más a jóvenes y solo el 23% de pacientes controla la enfermedad

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La hipertensión arterial predomina cada vez más en personas jóvenes, según la doctora Laura Madrigal, quien cita el último estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese informe registra 1,400 millones de personas de entre 30 y 79 años con hipertensión en 2024, aunque solo 23% mantenía sus cifras controladas.

Madrigal sostiene que el control depende del inicio oportuno del tratamiento y de que el paciente asuma la enfermedad como crónica.

“Es una enfermedad crónica, es decir, que es para toda la vida, que no tiene cura”, afirma la especialista. Añade que el manejo combina fármacos con medidas no farmacológicas orientadas a mejorar la calidad de vida.

La especialista también alerta sobre factores de riesgo frecuentes en jóvenes, como el estrés laboral, el consumo excesivo de sal y la falta de ejercicio. “La hipertensión arterial cada vez está predominando en personas jóvenes”, señala.